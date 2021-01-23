Финляндия ввела существенные ограничения для пересечения границы

Правительство Финляндии приняло решение о пограничных ограничениях, направленных на борьбу с распространением новых штаммов коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, передвижение через границу будет сокращено до минимума. В частности, в Финляндию в дальнейшем смогут приезжать только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества.

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Речь идет о работниках логистики, здравоохранения, а также о дипломатах и журналистах. Также разрешен въезд по семейным обстоятельствам, например, из-за собственной свадьбы или рождения ребенка.

Глава МВД также сообщила, что пункт пропуска "Иматра" на границе с Россией закроют для пассажирского транспорта на месяц.

Охисало призвала граждан отказаться от любых поездок за границу. При этом министр подчеркнула, что у людей и в дальнейшем будет основополагающее право оставлять Финляндию, а жители страны всегда смогут вернуться назад.

Министр по вопросам базовых социальных услуг Криста Киуру в свою очередь сообщила, что всех пассажиров, пересекающих границу, будут направлять на коронатесты. Они будут и впредь носить добровольный характер. Также все пассажиры должны будут оставаться на добровольном карантине, подчеркнула министр.

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Новые ограничения вступят в силу в ночь на среду 27 января, и они будут действовать в течение 30 дней.

Как сообщалось, правительство Бельгии решило запретить въезд в страну или выезд из нее для отдыха или туризма с 27 января по 1 марта.

Лидеры стран ЕС на видео-саммите в четверг договорились оставить границы открытыми внутри блока с учетом продолжения борьбы с коронавирусом, но высказались за внедрение ограничений на несущественные поездки.

В понедельник Европейская комиссия предложит новые меры в попытке скоординировать ограничения на поездки на фоне всплеска вируса и угрозы появления новых штаммов.