Президент Литви назвав придушення протестів у Росії поверненням до сталінізму

Президент Литви Гітанас Науседа жорстко розкритикував масові затримання у Росії під час протестів за звільнення Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Литва рішуче засуджує жорстокі арешти мирних демонстрантів, які підтримують Навального в Росії", - написав Науседа в Twitter.

"Відмова в праві на політичну опозицію - це повернення до сталінської епохи. Незаконно затримані учасники протесту, в тому числі дружина Навального, повинні бути негайно звільнені", - додав литовський президент.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також стурбований затриманням дружини Алексєя Навального та інших мирних протестувальників у Росії в суботу.

Юлія Навальна, дружина ув'язненого російського опозиціонера, була затримана під час мітингу в російській столиці.

Поліція затримала понад тисячу осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення Навального.

Поліція назвала акції незаконними та заявила, що вони будуть "негайно придушені".