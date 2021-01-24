Британії все ще дуже далеко до послаблення локдауну – міністр

Глава МОЗ Британії Метт Хенкок заявив, що потрібно пройти "дуже-дуже довгий" шлях перш ніж можна буде говорити про послаблення локдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Метт Хенкок сказав, що попередні дані показують, що жорсткі обмеження у Британії починають зменшувати кількість нових інфекцій, але попередив, що Національна служба здоров'я (NHS) залишається під величезним тиском.

Він також заявив про значну стурбованість щодо нових варіантів COVID-19, які ще не виявлені, і визнав, що уряд не впевнений, чи повністю відкриються школи в Англії до Великодня.

"Нам слід, усім нам, перейматися з приводу цієї пандемії, дотримуватися правил, дуже важливо, щоб люди це робили" - сказав міністр.

Подаючи останні дані про вакцини, Хенкок сказав, що 75% усіх людей у віці 80 років і старше вже отримали перший укол вакцини.

У відповідь на питання, коли буде пом'якшено локдаун, він сказав, що нинішні правила допомагають "збивати кількість випадків", але країна знаходиться на "довгому, довгому, довгому шляху від того, що вони будуть досить низькими".