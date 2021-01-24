Британии все еще очень далеко до ослабления локдауна - министр

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что нужно пройти "очень-очень длинный" путь прежде чем можно будет говорить об ослаблении локдауна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Мэтт Хэнкок сказал, что предварительные данные показывают, что жесткие ограничения в Британии начинают уменьшать число новых инфекций, но предупредил, что Национальная служба здоровья (NHS) остается под огромным давлением.

Он также заявил о значительную обеспокоенность относительно новых вариантов COVID-19, которые еще не обнаружены, и признал, что правительство не уверено, откроются ли школы в Англии к Пасхе.

"Нам следует, всем нам, переживать по поводу этой пандемии, соблюдать правила, очень важно, чтобы люди это делали", - сказал министр.

Подавая последние данные о вакцинах, Хэнкок сказал, что 75% всех людей в возрасте 80 лет и старше уже получили первый укол вакцины.

В ответ на вопрос, когда будет смягчен локдаун, он сказал, что нынешние правила помогают "сбивать количество случаев", но страна находится на "длинном, длинном, длинном пути от того, что они будут достаточно низкими".