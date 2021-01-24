Німеччина першою в ЄС почне лікування COVID-19 антитілами, яке допомогло Трампу

Німеччина стане першою країною Європейського Союзу, яка почне застосовувати те саме експериментальне лікування антитілами, що допомогло Дональду Трампу в одужанні від COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Уряд придбав 200 000 доз за 400 мільйонів євро" - сказав Шпан.

Так звані моноклональні коктейлі з антитілами будуть розміщені в університетських лікарнях найближчим тижнем, сказав він, додавши, що Німеччина стане "першою країною в ЄС", яка використовуватиме їх у боротьбі з пандемією.

Шпан не назвав виробника, який буде поставляти ліки, але підтвердив, що це був той самий препарат, який приймав колишній президент США Трамп, коли він захворів в жовтні минулого року.

"Вони працюють як пасивна вакцинація. Введення цих антитіл на ранніх стадіях може допомогти пацієнтам з високим ризиком уникнути більш серйозного прогресування", - сказав Шпан.

Трампу, який був ненадовго госпіталізований з коронавірусом, було призначено терапію антитілами, розроблену американською фірмою Regeneron, відому як REGN-COV2, ще до того, як лікування отримало схвалення регулятора.

Пізніше він сказав, що ліки зробили "фантастичну роботу".

Замовлення Німеччини надходить у момент посилення розчарування в ЄС через повільніший, ніж очікувалося, випуск вакцин.

Виробники вакцин Pfizer / BioNTech та AstraZeneca заявили, що доставлять до Європи меншу кількість доз, ніж передбачалося в найближчій перспективі через проблеми виробництва.