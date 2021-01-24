Германия первой в ЕС начнет лечение COVID-19 антителами, которое помогло Трампу

Германия станет первой страной Европейского Союза, которая начнет применять то же экспериментальное лечение антителами, которое помогло Дональду Трампу в выздоровлении от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Правительство приобрело 200 000 доз за 400 млн евро ", - сказал Шпан.

Так называемые моноклональные коктейли с антителами будут размещены в университетских больницах ближайшую неделю, сказал он, добавив, что Германия станет "первой страной в ЕС", которая будет использовать их в борьбе с пандемией.

Шпан не назвал производителя, который будет поставлять лекарства, но подтвердил, что это был тот самый препарат, который принимал бывший президент США Трамп, когда он заболел в октябре прошлого года.

"Они работают как пассивная вакцинация. Введение этих антител на ранних стадиях может помочь пациентам с высоким риском избежать более серьезного прогресса", - сказал Шпан.

Трампу, который был ненадолго госпитализирован с коронавируса, был назначен терапию антителами, разработанную американской фирмой Regeneron, известную как REGN-COV2, еще до того, как лечение получило одобрение регулятора.

Позже он сказал, что лекарства сделали "фантастическую работу".

Заказ Германии поступает в момент усиления разочарование в ЕС через медленнее, чем ожидалось, выпуск вакцин.

Производители вакцин Pfizer / BioNTech и AstraZeneca заявили, что доставят в Европу меньшее количество доз, чем предполагалось в ближайшей перспективе из-за проблем производства.