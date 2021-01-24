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Коронавірус: у Лондоні 300 людей упіймали на нелегальній вечірці

Неділя, 24 січня 2021, 14:35

Десятки людей оштрафували після того, як поліція упіймала 300 людей на нелегальному рейві на північному сході Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У неділю близько 1.30 ночі офіцери здійснили рейд на неліцензовану музичну подію у районі Гекні.

Організатори закрили двері на замок ізсередини, а десятки тих, хто був на вечірці, тікали, коли офіцери входили всередину.

Загалом 78 осіб були затримані,  їм виписали фіксовані штрафи у розмірі 200 фунтів стерлінгів за порушення правил COVID через участь у незаконних зборах.

Загальна сума штрафів - 15 600 фунтів стерлінгів.

"Офіцери знову були змушені ризикувати здоров'ям, щоб мати справу з великою групою неймовірно егоїстичних людей, які були щільно спаковані в обмеженому просторі, що забезпечує ідеальну можливість для поширення вірусу" - сказали в поліції

Вечірку "накрили" після того, як поліція розкритикувала любителів вечірок за те, що вони приймають "неймовірно егоїстичні" рішення під час локдауну.

З 4 січня в Англії діє національний локдаун, вже третій за рахунком і такий же суворий, як перший. В уряді поки не бачать можливості його послаблення.

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