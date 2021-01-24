Коронавирус: в Лондоне 300 человек поймали на нелегальной вечеринке

Десятки людей оштрафовали после того, как полиция поймала 300 человек на нелегальном рэйве на северо-востоке Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В воскресенье около 1.30 ночи офицеры совершили рейд на нелицензированное музыкальное событие в районе Хакни.

Организаторы закрыли дверь на замок изнутри, а десятки тех, кто был на вечеринке, бежали, когда офицеры входили внутрь.

В общем 78 человек были задержаны, им выписали фиксированные штрафы в размере 200 фунтов стерлингов за нарушение правил COVID участием в незаконных собраниях.

Общая сумма штрафов - 15 600 фунтов стерлингов.

"Офицеры снова были вынуждены рисковать здоровьем, чтобы иметь дело с большой группой невероятно эгоистичных людей, которые были плотно упакованы в ограниченном пространстве, обеспечивает идеальную возможность для распространения вируса" - сказали в полиции.

Вечеринку "накрыли" после того, как полиция раскритиковала любителей вечеринок за то, что они принимают "невероятно эгоистичны" решение во время локдауна.

С 4 января в Англии действует национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В правительстве пока не видят возможности его ослабления.