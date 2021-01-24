В ЄС засудили Росію за внесення двох НУО в список небажаних

В ЄС висловили рішучу незгоду з рішенням РФ внести "Празький центр громадянського суспільства" та "Асоціацію шкіл політичних досліджень" у список небажаних організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ЄС.

"Європейський Союз категорично не погоджується з нещодавніми рішеннями російської влади включити Празький центр громадянського суспільства та Асоціацію шкіл політичних досліджень Ради Європи до свого списку "небажаних організацій" – йдеться в заяві.

В ЄС наголосили, що робота цих організацій спрямована на зміцнення громадянського суспільства, демократії та прав людини в Росії та на підтримку вразливих людей.

" Їх маркування погіршує необхідні та корисні зв’язки між нашими суспільствами. Прикро, що неурядова організація, пов’язана з Радою Європи, була визнана державою-членом Ради Європи „небажаною організацією". Ми підтримуємо заклик уповноваженого Ради Європи з прав людини до російської влади скасувати ці рішення" - наголосили в ЄС.

"Європейський Союз вкрай стурбований постійними спробами російської влади зменшити простір для опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у країні" - йдеться у заяві.

Російська влада внесла "Празький центр громадянського суспільства" та "Асоціацію шкіл політичних досліджень" у список небажаних організацій у грудні.