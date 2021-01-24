В ЕС осудили Россию за внесение двух НПО в список нежелательных

В ЕС выразили решительное несогласие с решением РФ внести "Пражский центр гражданского общества" и "Ассоциацию школ политических исследований" в список нежелательных организаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕС.

"Европейский Союз категорически не согласен с недавними решениями российской власти включить Пражский центр гражданского общества и Ассоциации школ политических исследований Совета Европы в свой список" нежелательных организаций ", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что работа этих организаций направлена ​​на укрепление гражданского общества, демократии и прав человека в России и в поддержку уязвимых людей.

"Их маркировка ухудшает необходимые и полезные связи между нашими обществами. Обидно, что неправительственная организация, связанная с Советом Европы, была признана государством-членом Совета Европы "нежелательной организацией". Мы поддерживаем призыв уполномоченного Совета Европы по правам человека к российским властям отменить эти решения "- отметили в ЕС.

"Европейский Союз крайне обеспокоен постоянными попытками российских властей уменьшить пространство для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в стране", - говорится в заявлении.

Российские власти внесла "Пражский центр гражданского общества" и "Ассоциацию школ политических исследований" в список нежелательных организаций в декабре.