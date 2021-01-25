На виборах президента Португалії у першому турі переміг чинний глава держави

На виборах президента Португалії зі значним відривом переміг чинний президент Марсело Ребелу де Соуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Після підрахунку 99% голосів Центральною виборчою комісією, 72-річний правоцентрист де Соуза отримав 61% голосів виборців. Це ще більше, аніж голоси, які забезпечили йому перемогу попереднього разу - 5 років тому він отримав 52%.

Колишня депутатка європарламенту, кандидат від соціалістів Ана Гомеш опинилася на другому місці з 12,7% голосів, а лідер правої партії Chega! Андре Вентура - на третьому, з 11,9% голосів.

Явка виборців склала 40%, побивши рекорд найнижчої явки 2011 року, коли на дільниці прийшли 46.5% виборців. Насамперед такі результати пов’язують з пандемією.

Перемога Марсело Ребелу де Соузи зі значним відривом була очікуваною, хоча й були прогнози, що його рейтингам може зашкодити дедалі гірша ситуація з коронавірусом.

Останні 7 днів у Португалії приріст нових випадків становив близько 750 на 100 000 населення. Зараз це - один з найвищих показників у світі. Минулого тижня Португалія багато днів поспіль реєструвала нові рекорди за кількістю померлих від епідемії.

Чинний президент заслужив особливу повагу за те, що конструктивно співпрацює з лівоцентристським урядом Антоніу Кошти, що підтримує стабільність у країні.

Після перемоги де Соуза подякував виборцям за довіру та заявив, що на перший час вважає найпершою місією для себе та всієї країни боротьбу з пандемією коронавірусу.