На выборах президента Португалии в первом туре победил действующий глава государства

На выборах президента Португалии со значительным отрывом победил действующий президент Марсело Ребелу де Соуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

После подсчета 99% голосов Центральной избирательной комиссией, 72-летний правоцентрист де Соуза получил 61% голосов избирателей. Это еще больше, чем голоса, которые обеспечили ему победу в прошлый раз - 5 лет назад он получил 52%.

Бывшая депутат Европарламента, кандидат от социалистов Ана Гомеш оказалась на втором месте с 12,7% голосов, а лидер правой партии Chega! Андре Вентура - на третьем, с 11,9% голосов.

Явка избирателей составила 40%, побив рекорд самой низкой явки 2011 года, когда на участки пришли 46.5% избирателей. Прежде всего такие результаты связывают с пандемией.

Победа Марсело Ребелу де Соузы со значительным отрывом была ожидаемой, хотя и были прогнозы, что его рейтингам может повредить ситуация с коронавирусом, которая начала стремительно ухудшаться.

Последние 7 дней в Португалии прирост новых случаев составлял около 750 на 100 000 населения. Сейчас это - один из самых высоких показателей в мире. На прошлой неделе Португалия почти ежедневно регистрировала новые рекорды по числу умерших от эпидемии.

Действующий президент заслужил особое уважение за то, что конструктивно сотрудничает с левоцентристским правительством Антониу Кошты, поддерживает стабильность в стране.

После победы де Соуза поблагодарил избирателей за доверие и заявил, что на первое время считает главной миссией для себя и всей страны борьбу с пандемией коронавируса.