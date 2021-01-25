Чехи, які щодня їздять на роботу в Німеччину, роздратовані вимогою постійно здавати тести

Чехи, які працюють в Німеччині, роздратовані посиленим режимом тестування, який вимагає, щоб транскордонні маятникові мігранти постійно надавали свіжі тести на Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

З неділі чехи, які працюють в Німеччині, повинні пред'являти негативний тест на коронавірус щоразу, коли їдуть до Німеччини. Тест повинен бути не старшим ніж 48 годин. Це пов'язано з тим, що органи охорони здоров'я Німеччини класифікували Чехію як зону підвищеного ризику.

Це ускладнює життя прикордонних робітників і їхніх сімей, заявив Ян Тріска з Чеської асоціації прикордонних працівників (APCR). Багато хто вважає, що обмежувальні заходи політично мотивовані.

"Політики в Німеччині звинувачують в несприятливій епідеміологічній ситуації працівників з Чехії, навіть якщо немає відповідних даних", - заявив Тріска.

За оцінками, від 35 000 до 60 000 чехів регулярно їздять на роботу в Німеччину.

Глава карловарського адміністративного округу Петр Кульханек заявив телеканалу CT, що вимога проводити повторне тестування пасажирів кожні 48 годин є "величезним тягарем" для системи тестування.

З початку епідемії в Чехії було підтверджено 937 617 випадків зараження коронавірусом і 15 369 випадків смерті. У країні-члені ЄС проживає близько 10,7 мільйона осіб.

Лікарня в західному прикордонному місті Хеб піддається особливо важкому тягарю. Практично кожен день пацієнтів з коронавірусом із відділень інтенсивної терапії транспортують вертольотом в інші частини країни.