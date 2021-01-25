Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Українська делегація оскаржила повноваження росіян у ПАРЄ

Кулеба про Навального: бутерброд доведеться повернути

В Естонії після корупційного скандалу домовились про новий уряд, вперше з жінкою на чолі

Кіпр відкриє кордони для українців не пізніше 1 березня: детальні правила в’їзду






Чехи, які щодня їздять на роботу в Німеччину, роздратовані вимогою постійно здавати тести

Понеділок, 25 січня 2021, 10:45

Чехи, які працюють в Німеччині, роздратовані посиленим режимом тестування, який вимагає, щоб транскордонні маятникові мігранти постійно надавали свіжі тести на Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке агентство DPA.

З неділі чехи, які працюють в Німеччині, повинні пред'являти негативний тест на коронавірус щоразу, коли їдуть до Німеччини. Тест повинен бути не старшим ніж 48 годин. Це пов'язано з тим, що органи охорони здоров'я Німеччини класифікували Чехію як зону підвищеного ризику.

Читайте також
Спалені машини і десятки затриманих: у Нідерландах спалахнули "коронавірусні" протести

Це ускладнює життя прикордонних робітників і їхніх сімей, заявив Ян Тріска з Чеської асоціації прикордонних працівників (APCR). Багато хто вважає, що обмежувальні заходи політично мотивовані. 

"Політики в Німеччині звинувачують в несприятливій епідеміологічній ситуації працівників з Чехії, навіть якщо немає відповідних даних", - заявив Тріска.

За оцінками, від 35 000 до 60 000 чехів регулярно їздять на роботу в Німеччину.

Глава карловарського адміністративного округу Петр Кульханек заявив телеканалу CT, що вимога проводити повторне тестування пасажирів кожні 48 годин є "величезним тягарем" для системи тестування.

З початку епідемії в Чехії було підтверджено 937 617 випадків зараження коронавірусом і 15 369 випадків смерті. У країні-члені ЄС проживає близько 10,7 мільйона осіб.

Лікарня в західному прикордонному місті Хеб піддається особливо важкому тягарю. Практично кожен день пацієнтів з коронавірусом із відділень інтенсивної терапії транспортують вертольотом в інші частини країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія Німеччина Коронавірус Карантин
powered by lun.ua