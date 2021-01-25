Чехи, которые ежедневно ездят на работу в Германию, раздражены требованием постоянно сдавать тесты

Чехи, работающие в Германии, раздражены усиленным режимом тестирования, который требует, чтобы трансграничные мигранты постоянно оказывали свежие тесты на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

С воскресенья чехи, которые работают в Германии, должны предъявлять отрицательный тест на коронавирус каждый раз, когда едут в Германию. Тест должен быть не старше 48 часов. Это связано с тем, что органы здравоохранения Германии классифицировали Чехию как зону повышенного риска.

Это усложняет жизнь приграничных работников и их семей, заявил Ян Триска из Чешской ассоциации приграничных работников (APCR). Многие считают, что ограничительные меры политически мотивированы.

"Политики в Германии обвиняют в неблагоприятной эпидемической ситуации работников из Чехии, даже если нет соответствующих данных", - заявил Триска.

По оценкам, от 35 000 до 60 000 чехов регулярно ездят на работу в Германию.

Глава карловарского административного округа Петр Кульханек заявил телеканалу CT, что требование проводить повторное тестирование пассажиров каждые 48 часов является "огромным бременем" для системы тестирования.

С начала эпидемии в Чехии было подтверждено 937 617 случаев заражения коронавирусом и 15 369 случаев смерти. В стране-члене ЕС проживает около 10,7 миллиона человек.

Больница в западном пограничном городе Хеб подвергается особенно тяжелой нагрузке. Практически каждый день пациентов с коронавируса из отделений интенсивной терапии транспортируют вертолетом в другие части страны.