Експрем’єр, депутат та інші: чеські ЗМІ пишуть про вечірку з порушенням карантину

Експрем’єр Чехії, депутат та ще декілька представників еліти цими вихідними ймовірно були на вечірці, організованій всупереч карантинним заборонам.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky. Першим про вечірку за участі представників еліти повідомило щоденне видання Blesk.

На заході, що відбувся ввечері 23 січня в готелі у Тепліце, були колишній прем’єр Їржі Пароубек, депутат і президент Національного спортивного агентства Мілан Глінічка та віцепрезидент Ради з питань телебачення Їржі Шлегр.

За повідомленням видання, на заході зібралося загалом кілька десятків людей і гості не дбали про заходи безпеки, як дистанція чи маски. Частина після вечора залишилися на ніч у готелі, ще частина - роз’їхалися додому.

Згідно з чинними карантинними обмеженнями у Чехії, усі масові зібрання заборонені і після 9 години вечора діє комендантська година, з деяким переліком винятків.

Готелям дозволено працювати лише для розміщення людей, які їдуть у відрядження, або розміщувати для самоізоляції хворих на коронавірус.

Їржі Пароубек, який покинув посаду прем'єра ще у 2006 році, раніше публічно критикував тих, хто ігнорує масковий режим.

Речниця регіональної поліції повідомила у коментарі виданню, що після публікацій у ЗМІ почали розслідування. "Якщо підтвердиться, що відбулися порушення встановлених урядом правил, питання передадуть на розгляд адміністративного органу", - сказала вона.

Нагадаємо, восени відвідини ресторану під час локдауну призвели до відставки міністра охорони здоров’я Романа Примули.