Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Украинская делегация обжаловала полномочия россиян в ПАСЕ

В Эстонии после коррупционного скандала договорились о новом правительстве, впервые с женщиной во главе

Кипр откроет границы для украинцев не позднее 1 марта: подробные правила въезда

В Британии снегопады заставили четыре центра вакцинации приостановить работу






Экс-премьер, депутат и другие: чешские СМИ пишут о вечеринке с нарушением карантина

Понедельник, 25 января 2021, 11:50

Бывший премьер Чехии, депутат и еще несколько представителей элиты в эти выходные, вероятно, были на вечеринке, организованной вопреки карантинным запретам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky. Первым о вечеринке с участием представителей элиты сообщило ежедневное издание Blesk.

На мероприятии, которое состоялось вечером 23 января в гостинице в Теплице, были бывший премьер Иржи Пароубек, депутат и президент Национального спортивного агентства Милан Глиничка и вице-президент Совета по вопросам телевидения Иржи Шлегр.

По сообщению издания, на мероприятии собралось всего несколько десятков человек и гости не заботились о мерах безопасности, как дистанция или маски. Часть после вечера остались на ночь в гостинице, еще часть - разъехались по домам.

Согласно действующим карантинными ограничениями в Чехии, все массовые собрания запрещены и после 21:00 действует комендантский час, с некоторым перечнем исключений.

Отелям разрешено работать только для размещения людей, приехавших в командировку, или размещать для самоизоляции больных коронавирус.

Иржи Пароубек, который покинул пост премьера еще в 2006 году, ранее публично критиковал тех, кто игнорирует масочный режим.

Пресс-секретарь региональной полиции сообщила в комментарии изданию, что после публикаций в СМИ начали расследование. "Если подтвердится, что произошли нарушения установленных правительством правил, вопрос передадут на рассмотрение административного органа", - сказала она.

Напомним, осенью посещение ресторана во время локдауну привело к отставке министра здравоохранения Романа Примулы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Чехия Коронавирус
powered by lun.ua