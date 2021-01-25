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Столиця Румунії послабила карантин, всупереч закликам МОЗ

Понеділок, 25 січня 2021, 12:27

У столиці Румунії Бухаресті з 25 січня суттєво послаблюються карантинні обмеження, зокрема, відкриються ресторани й кінотеатри.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Після того, як столиця за показниками приросту хворих вийшла з "червоної зони" та опинилася у помаранчевій, місцевий комітет з надзвичайних ситуацій дозволив пом’якшити карантинні заборони. 

Від сьогодні зможуть працювати ресторани, бари, театри й кінотеатри та казино - за умови заповненості на 30% від місткості. Магазини зможуть працювати до 21:00.

Такі послаблення будуть діяти доти, доки у столиці і надалі буде менше трьох випадків зараження на 1000 населення. 

Обмеження "червоної зони" діяли у місті ще з 20 жовтня. 

Водночас міністр охорони здоров’я Влад Войкулеску перед прийняттям рішення звернувся до столиці з відкритим листом, закликаючи не послаблювати карантин. Він пояснив свій заклик виявленням в країні "британського" штаму коронавірусу, у тому числі в передмісті Бухаресту. 

"З огляду на ситуацію і в країні, і у Європі, ми вважаємо, що послаблення обмежень становить значний ризик", - зазначив міністр. За його словами, це поставить під питання подальше відкриття шкіл.

Румунія, населення якої складає близько 20 млн осіб, зареєструвала найвищі показники приросту хворих на початку листопада - близько 10 тисяч випадків. Відтоді добовий приріст поступово знижується і минулого тижня найчастіше становив близько 3 тисяч випадків.

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Румунія Коронавірус
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