Столиця Румунії послабила карантин, всупереч закликам МОЗ

У столиці Румунії Бухаресті з 25 січня суттєво послаблюються карантинні обмеження, зокрема, відкриються ресторани й кінотеатри.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Після того, як столиця за показниками приросту хворих вийшла з "червоної зони" та опинилася у помаранчевій, місцевий комітет з надзвичайних ситуацій дозволив пом’якшити карантинні заборони.

Від сьогодні зможуть працювати ресторани, бари, театри й кінотеатри та казино - за умови заповненості на 30% від місткості. Магазини зможуть працювати до 21:00.

Такі послаблення будуть діяти доти, доки у столиці і надалі буде менше трьох випадків зараження на 1000 населення.

Обмеження "червоної зони" діяли у місті ще з 20 жовтня.

Водночас міністр охорони здоров’я Влад Войкулеску перед прийняттям рішення звернувся до столиці з відкритим листом, закликаючи не послаблювати карантин. Він пояснив свій заклик виявленням в країні "британського" штаму коронавірусу, у тому числі в передмісті Бухаресту.

"З огляду на ситуацію і в країні, і у Європі, ми вважаємо, що послаблення обмежень становить значний ризик", - зазначив міністр. За його словами, це поставить під питання подальше відкриття шкіл.

Румунія, населення якої складає близько 20 млн осіб, зареєструвала найвищі показники приросту хворих на початку листопада - близько 10 тисяч випадків. Відтоді добовий приріст поступово знижується і минулого тижня найчастіше становив близько 3 тисяч випадків.