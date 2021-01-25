Столица Румынии ослабила карантин, вопреки призывам Минздрава

В столице Румынии Бухаресте с 25 января существенно ослабляются карантинные ограничения, в частности, откроются рестораны и кинотеатры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

После того как столица по показателям прироста больных вышла из "красной зоны" и оказалась в оранжевой, местный комитет по чрезвычайным ситуациям позволил смягчить карантинные запреты.

С сегодняшнего дня смогут работать рестораны, бары, театры и кинотеатры и казино - при заполненности на 30% вместимости. Магазины смогут работать до 21:00.

Такие послабления будут действовать до тех пор, пока в столице и в дальнейшем будет менее трех случаев заражения на 1000 населения.

Ограничения "красной зоны" действовали в городе еще с 20 октября.

В то же время министр здравоохранения Влад Войкулеску перед принятием решения обратился к властям столицы с открытым письмом, призывая не ослаблять карантин. Он объяснил свой призыв выявлением в стране британского штамма коронавируса, в том числе в пригороде Бухареста.

"Учитывая ситуацию и в стране, и в Европе, мы считаем, что ослабление ограничений представляет значительный риск", - отметил министр. По его словам, это поставит под вопрос дальнейшее открытие школ.

Румыния, население которой составляет около 20 млн человек, зарегистрировала самые высокие показатели прироста больных в начале ноября - около 10 000 случаев. С тех пор суточный прирост постепенно снижается и на прошлой неделе чаще всего составлял около 3 тысяч случаев.