Кулеба пояснив, як Байден і Зеленський знайдуть спільну мову: "спрацює хімія"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що президент Володимир Зеленський і президент США Джо Байден легко знайдуть спільну мову.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"Я абсолютно переконаний, коли президент Байден поговорить, а потім зустрінеться з президентом Зеленським, вони легко знайдуть спільну мову", - зазначив Кулеба

"Зверніть увагу, вони обидва стали президентами в моменти історії своїх країн, коли завданням номер один внутрішнього розвитку є примирення різних частин суспільства і побудова мостів. У них дійсно це спільне. Я думаю, що ця хімія, як люблять говорити американці, обов’язково спрацює, і все буде нормально", - додав міністр.

Водночас Кулеба визнав, що Україна не буде головним зовнішньополітичним пріоритетом нової адміністрації у США.

"Я хочу, щоб ми всі розуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ще зробити для України і якого посла туди призначити. Навіть Росія, про яку ми зараз багато говоримо, не буде головним питанням на порядку денного адміністрації Байдена. Це буде абсолютно інша країна, саме вона перебуватиме у щоденному брифінгу", - сказав Кулеба, не уточнивши, про яку країну йдеться.

Нагадаємо, раніше посол України в США розповів про підготовку перших контактів Зеленського і Байдена.