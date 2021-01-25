Кулеба объяснил, как Байден и Зеленский найдут общий язык: "сработает химия"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден легко найдут общий язык.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу "Україна 24", сообщает "Европейская правда".

"Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык", - отметил Кулеба

"Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта "химия", как любят говорить американцы, обязательно сработает, и все будет нормально ", - добавил министр.

В то же время Кулеба признал, что Украина не будет главным внешнеполитическим приоритетом новой администрации в США.

"Я хочу, чтобы мы все понимали одну вещь: Байден не просыпается и не ложится спать с мыслью о том, что еще сделать для Украины и какого посла туда назначить. Даже Россия, о которой мы сейчас много говорим, не будет главным вопросом на повестке дня администрации Байдена. Это будет совершенно другая страна, именно она будет находиться в ежедневном брифинге", - сказал Кулеба, не уточнив, о какой стране идет речь.

Напомним, ранее посол Украины в США рассказал о подготовке первых контактов Зеленского и Байдена.