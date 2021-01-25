Глава МОЗ Іспанії йде з посади в розпал епідемії для участі у виборах

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілья йде з посади, щоб зосередитися на виборчій кампанії перед місцевими виборами в Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

"Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілья починає сьогодні свою останню добу на чолі міністерства. Він візьме участь у своїй останній раді міністрів у вівторок, про його заміну буде оголошено того ж дня" - йдеться у заяві іспанського прем'єра Педро Санчеса.

Про плани відставки урядового міністра охорони здоров'я було відомо з кінця грудня, але уряд тоді ще не визначив точної дати.

За повідомленням преси, новим главою МОЗ повинна стати міністр територіальної політики та державної служби Кароліна Даріас.

Педро Санчес спочатку називав Сальвадора Ілью як представника каталонських соціалістів в уряді.

Але з пандемією цей міністр опинився в центрі уваги і став обличчям боротьби з коронавірусом в Іспанії.

Після року правління Сальвадор Ілья буде кандидатом від соціалістів на наступних регіональних виборах в Каталонії - регіоні, який вчинив спробу відокремлення у 2017 році.

Він покидає уряд в час погіршення епідемічної ситуації в Іспанії, яка є однією з найбільш постраждалих від коронавірусу в Європі.