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Глава Минздрава Испании уходит с поста в разгар эпидемии для участия в выборах

Понедельник, 25 января 2021, 13:32

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья уходит с поста, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании перед местными выборами в Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

"Министр здравоохранения Сальвадор Илья начинает сегодня свою последние сутки во главе министерства. Он примет участие в своей последней совете министров во вторник, о его замене будет объявлено в тот же день", - говорится в заявлении испанского премьера Педро Санчеса.

О планах отставки правительственного министра здравоохранения было известно с конца декабря, но правительство тогда еще не определил точную дату.

По сообщениям прессы, новым главой Минздрава должна стать министр территориальной политики и государственной службы Каролина Дариас.

Педро Санчес сначала называл Сальвадора Илью как представителя каталонских социалистов в правительстве.

Но с пандемией этот министр оказался в центре внимания и стал лицом борьбы с коронавируса в Испании.

После года правления Сальвадор Илья будет кандидатом от социалистов на следующих региональных выборах в Каталонии - регионе, который совершил попытку отделения в 2017 году.

Он покидает правительство во время ухудшения эпидемической ситуации в Испании, которая является одной из наиболее пострадавших от коронавируса в Европе.

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