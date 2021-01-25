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Україна запросить Росію до платформи з деокупації Криму - Кулеба

Понеділок, 25 січня 2021, 13:40

Україна планує надіслати запрошення Росії для участі у Кримській платформі, механізмі, головною метою якого є завершення російської окупації українського півострова.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".

"Ми плануємо одне запрошення направити - це буде запрошення Російській Федерації, приєднатися до Кримської платформі і вступити у переговори щодо деокупації Криму", - сказав міністр.

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Він нагадав, що на доручення президента Зеленського було запропоновано формат Кримської платформи, аби працювати над поверненням кримського питання на міжнародний порядок денний.

"Це міжнародний координаційний механізм. У його рамках держави будуть координувати свої зусилля, які будуть спрямовані на захист прав людини в Криму, на дотримання і зміцнення санкційного режиму проти анексованого Криму і на вжиття нових кроків, які сприятимуть деокупації півострова, тому що це головна мета. 

Кулеба додав, що у нього немає ілюзій щодо відповіді Росії. "Вона буде негативною. Але таке запрошення ми надішлемо", - сказав Кулеба. 

Міністр додав, що переговори з потенційними учасниками Кримської платформи тривають. 

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. 

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