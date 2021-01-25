Україна запросить Росію до платформи з деокупації Криму - Кулеба
Україна планує надіслати запрошення Росії для участі у Кримській платформі, механізмі, головною метою якого є завершення російської окупації українського півострова.
Про це Кулеба сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24", повідомляє "Європейська правда".
"Ми плануємо одне запрошення направити - це буде запрошення Російській Федерації, приєднатися до Кримської платформі і вступити у переговори щодо деокупації Криму", - сказав міністр.
Він нагадав, що на доручення президента Зеленського було запропоновано формат Кримської платформи, аби працювати над поверненням кримського питання на міжнародний порядок денний.
"Це міжнародний координаційний механізм. У його рамках держави будуть координувати свої зусилля, які будуть спрямовані на захист прав людини в Криму, на дотримання і зміцнення санкційного режиму проти анексованого Криму і на вжиття нових кроків, які сприятимуть деокупації півострова, тому що це головна мета.
Кулеба додав, що у нього немає ілюзій щодо відповіді Росії. "Вона буде негативною. Але таке запрошення ми надішлемо", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що переговори з потенційними учасниками Кримської платформи тривають.
Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.