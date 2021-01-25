Украина пригласит Россию к участию в платформе по деоккупации Крыма - Кулеба

Украина планирует направить приглашение России для участия в Крымской платформе, механизме, главной целью которого является завершение российской оккупации украинского полуострова.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу "Україна 24", сообщает "Европейская правда".

"Мы планируем одно приглашение направить - это будет приглашение Российской Федерации, присоединиться к Крымской платформе и вступить в переговоры по деоккупации Крыму", - сказал министр.

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Он напомнил, что по поручению президента Зеленского был предложен формат Крымской платформы, чтобы работать над возвращением крымского вопроса в международную повестку дня.

"Это международный координационный механизм. В его рамках государства будут координировать свои усилия, которые будут направлены на защиту прав человека в Крыму, на соблюдение и укрепление санкционного режима против аннексированного Крыма и на принятие новых шагов, которые будут способствовать деоккупации полуострова, потому что это - главная цель".

Кулеба добавил, что у него нет иллюзий относительно ответа России. "Он будет отрицательным. Но приглашение мы направим", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что переговоры с потенциальными участниками Крымской платформы продолжаются.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.