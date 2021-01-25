Карантин у Литві хочуть продовжити до березня

З метою скорочення поширення COVID-19 Комісія з екстремальних ситуацій при уряді Литви пропонує продовжити оголошений карантин до початку березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"З урахуванням всіх аргументів і цифр (...) прийнято рішення запропонувати уряду продовжити дію карантину ще на один місяць - до 28 лютого", - заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.

Глава МОЗ Литви Арунас Дулькіс у свою чергу сказав, що карантин може бути скасований з 1 квітня, якщо люди будуть виконувати існуючі правила, а вакцинація йтиме за планом.

Карантин в Литві був оголошений 7 листопада минулого року, з 16 грудня його режим став суворішим, і він був продовжений до 31 січня.

В даний момент заборонено роботу більшості магазинів, спортклубів та місць відпочинку, обмежені збори громадян і пересування людей між населеними пунктами