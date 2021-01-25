Карантин в Литве хотят продлить до марта

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить карантин до начала марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц - до 28 февраля", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в свою очередь сказал, что карантин может быть отменен с 1 апреля, если люди будут выполнять существующие правила, а вакцинация пойдет по плану.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал более строгим, и он был продлен до 31 января.

В данный момент запрещена работа большинства магазинов, спортклубов и мест отдыха, ограничены собрания граждан и передвижения людей между регионами.