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Країни Балтії хочуть, щоб ЄС покарав відповідальних за придушення протестів у Росії

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ЄС вже у понеділок готуватиме реакцію на масові затримання у Росії

Субота, 23 січня 2021, 17:29

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії, і в понеділок міністри закордонних справ блоку обговорять реакцію на ці події.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З тривогою стежу за розвитком подій в Росії. Я висловлюю жаль з приводу масових затримань, непропорційного застосування сили, відключенні інтернету і телефонного зв'язку", - заявив він у своєму Twitter.

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Він нагадав, що у понеділок відбудеться засідання міністрів закордонних справ ЄС, на якому будуть обговорені подальші кроки Євросоюзу. 

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич також стурбований затриманням дружини Навального та інших мирних протестувальників у Росії в суботу.

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Юлія Навальна, дружина ув'язненого російського опозиціонера, була затримана під час мітингу в російській столиці.

Поліція затримала понад тисячу осіб на протестах по всій країні, які вимагали звільнення Навального.

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Боррель Навальний Росія
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