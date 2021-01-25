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У Нідерландах на протестах до 300 затриманих, бізнес барикадується в очікування нових акцій

Понеділок, 25 січня 2021, 18:41

Поліція Нідерландів заявила, що в ході недільних заворушень в різних містах було затримано від 250 до 300 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Багато людей все ще перебувають під вартою в Амстердамі і Ейндховені", - заявив представник пресслужби поліції.

За порушення комендантської години в неділю накладено 2100 штрафів, ще 3600 було виписано в суботу. "Вчора ми наклали менше штрафів, тому що більше дбали про підтримку громадського порядку", - пояснили в поліції.

 

У різних містах Нідерландів підприємці, занепокоєні ймовірністю нових протестів, закривають вітрини і двері магазинів та кафе дерев'яними щитами.

Влада міст Розендаль і Неймеген оголосила наказ про надзвичайну ситуацію. Це означає, що нікому не дозволяється перебувати в центрі міста з 17:00 до 4:30. На вулицях патрулюватимуть додаткові сили поліції.

Нагадаємо, у низці міст Нідерландів вдень 24 січня або надвечір, невдовзі перед початком комендантської години, почалися протести проти карантинних обмежень

Протести більшого або меншого масштабу сталися в Гаазі, Тілбурзі, Енсхеде, Венло, Гельмонді - загалом близько десяти містах.

Представник поліції Коен Сіммерс у коментарі ЗМІ висловив побоювання, що події вечора 24 січня - лише початок, і подібні заворушення ще можливі у найближчі дні й тижні.

За його словами, такого рівня насильства, як увечері 24 січня, в країні не було вже 40 років, а в Ейндховені окремі особи навіть кидалися на поліцію з холодною зброєю.  

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