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В Нидерландах на протестах до 300 задержанных, бизнес баррикадируется в ожидании новых акций

Понедельник, 25 января 2021, 18:41

Полиция Нидерландов заявила, что в ходе воскресных беспорядков в разных городах было задержано от 250 до 300 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Многие люди все еще находятся под стражей в Амстердаме и Эйндховене", - заявил представитель пресс-службы полиции.

За нарушение комендантского часа в воскресенье наложено 2100 штрафов, еще 3600 было выписано в субботу. "Вчера мы наложили меньше штрафов, потому что больше заботились о поддержании общественного порядка", - пояснили в полиции.

 

В разных городах Нидерландов предприниматели, обеспокоенные вероятностью новых протестов, заколачивают витрины и двери магазинов и кафе.

Власти городов Розендаль и Неймеген объявили приказ о чрезвычайной ситуации. Это означает, что никому не разрешается находиться в центре города с 17:00 до 04:30. На улицах будут патрулировать дополнительные силы полиции.

Напомним, в ряде городов Нидерландов днем ​​24 января или вечером, вскоре перед началом комендантского часа, начались протесты против карантинных ограничений.

Протесты большего или меньшего масштаба прошли в Гааге, Тилбурге, Энсхеде, Венло, Гельмонде - всего примерно в десяти городах.

Представитель полиции Коэн Симмерса в комментарии СМИ выразил опасения, что события вечера 24 января - только начало, и подобные беспорядки еще возможны в ближайшие дни и недели.

По его словам, такого уровня насилия, как вечером 24 января, в стране не было уже 40 лет, а в Эйндховене отдельные лица даже бросались в полицию с холодным оружием.

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