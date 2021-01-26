Уряд Британії хоче використовувати готелі для самоізоляції прибулих з "зони ризику"

Уряд Британії планує запровадити нове правило про самоізоляцію мандрівників з країн підвищеного ризику у готелях, сподіваючись таким чином запобігти поширенню мутованих штамів коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Вимога може стосуватися мандрівників, які є громадянами Британії чи мають посвідку на проживання в країні і повертаються до Англії (у більшості випадків для громадян країн, які вважаються зоною високого ризику, в’їзд тимчасово заборонено).

Якщо ідея отримає схвалення серед більшості представників уряду, після приїзду з "зон ризику" - Південної Африки, Південної Америки та Португалії (через яку часто прямують з Південної Америки) потрібна буде ізоляція у готелі протягом 10 днів.

Поки немає точної інформації про те, хто саме повинен буде сплачувати за вимушене проживання у готелі.

На цей час для прибулих з країн, звідки в’їзд не заборонено, також обов’язкова 10-денна самоізоляція, але вдома. Для в’їзду необхідно надати негативний тест на коронавірус. Самоізоляцію можливо припинити і через 5 днів у разі повторного негативного тесту.

Останні тижні у Британії - чи не найважчі за час епідемії. У лікарнях перебуває понад 39 тисяч хворих на коронавірус, що є максимальними показниками, а кількість померлих за добу вже неодноразово перевищувала 1000 і навіть 1800.

З початку епідемії у Британії померли вже понад 93 тисячі людей. Це найвищий показник у Європі.