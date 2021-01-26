Правительство Британии хочет использовать гостиницы для самоизоляции прибывших из "зоны риска"

Правительство Великобритании планирует ввести новое правило о самоизоляцию путешественников из стран повышенного риска в гостиницах, надеясь таким образом предотвратить распространение мутировавших штаммов коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

Требование может касаться путешественников, которые являются гражданами Великобритании или имеют вид на жительство в стране и возвращаются в Англию (в большинстве случаев для граждан стран, которые считаются зоной высокого риска, въезд временно запрещен).

Если идея получит одобрение большинства представителей правительства, после приезда из "зон риска" - Южной Африки, Южной Америки и Португалии (куда часто направляются из Южной Америки) потребуется изоляция в отеле в течение 10 дней.

Пока нет точной информации о том, кто именно должен будет платить за вынужденное проживание в гостинице.

В настоящее время для прибывших из стран, откуда въезд не запрещен, также обязательна 10-дневная самоизоляция, но дома. Для въезда необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Самоизоляцию возможно прекратить и через пять дней в случае повторного отрицательного теста.

Последние недели в Великобритании - едва ли не самые тяжелые за время эпидемии. В больницах находится более 39 000 больных коронавирусом, что является максимальным показателям, а количество умерших за сутки уже неоднократно превышало 1000 и даже 1800.

С начала эпидемии в Великобритании умерли уже более 93 000 человек. Это самый высокий показатель в Европе.