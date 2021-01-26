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Швеція продовжила попередження про поїздки за межі ЄС до середини квітня

Вівторок, 26 січня 2021, 11:34

Міністерство закордонних справ Швеції продовжило термін дії рекомендацій утриматися від несуттєвих поїздок до країн за межами ЄС до 15 квітня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Раніше передбачалося, що термін дії рекомендації закінчиться 31 січня.

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Водночас міністерство закордонних справ скасувало свою пораду утриматися від несуттєвих поїздок у більшість країн ЄС або Шенгенської зони. 

Це не означає, що подорожі в межах ЄС заохочуються, заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде. Вона підкреслила, що зараз подорожі в загальному "жодним чином не позбавлені ризику". Але, додала міністр,  у разі необхідності дістатися додому до Швеції з інших країн ЄС буде легше. 

Рекомендація міністерства закордонних справ не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки. Наприклад, шведська туристична страховка може виявитися недійсною, якщо пораду МЗС буде проігноровано. 

Нагадаємо, у другій половині січня Швеція, попри ознаки сповільнення поширення коронавірусу, вирішила продовжити дію дистанційного навчання для старшокласників і закликала державних службовців продовжувати працювати з дому.

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