Швеція продовжила попередження про поїздки за межі ЄС до середини квітня

Міністерство закордонних справ Швеції продовжило термін дії рекомендацій утриматися від несуттєвих поїздок до країн за межами ЄС до 15 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Раніше передбачалося, що термін дії рекомендації закінчиться 31 січня.

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Водночас міністерство закордонних справ скасувало свою пораду утриматися від несуттєвих поїздок у більшість країн ЄС або Шенгенської зони.

Це не означає, що подорожі в межах ЄС заохочуються, заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде. Вона підкреслила, що зараз подорожі в загальному "жодним чином не позбавлені ризику". Але, додала міністр, у разі необхідності дістатися додому до Швеції з інших країн ЄС буде легше.

Рекомендація міністерства закордонних справ не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки. Наприклад, шведська туристична страховка може виявитися недійсною, якщо пораду МЗС буде проігноровано.

Нагадаємо, у другій половині січня Швеція, попри ознаки сповільнення поширення коронавірусу, вирішила продовжити дію дистанційного навчання для старшокласників і закликала державних службовців продовжувати працювати з дому.