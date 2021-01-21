Швеція, попри сповільнення епідемії, продовжила дію низки карантинних заходів

Швеція, попри ознаки сповільнення поширення коронавірусу, вирішила продовжити дію дистанційного навчання для старшокласників і закликала державних службовців продовжувати працювати з дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Швеція уникнула локдауна, який спостерігався в більшій частині Європи, але поступово почала посилювати обмеження після того, як восени минулого року постраждала від другої хвилі COVID-19.

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Ці заходи, схоже, є результативними, оскільки влада виявляє обережний оптимізм щодо поліпшення ситуації в деяких регіонах.

Тим не менш, уряд заявив, що необхідно продовжити дію багатьох заходів, спрямованих на соціальне дистанціювання.

Уряд продовжив дистанційне навчання для середніх шкіл, водночас змінивши свою позицію, рекомендуючи поєднувати дистанційне навчання та звичайні уроки у школі.

Середні школи перейшли на дистанційне навчання на деякий час навесні минулого року і знову в грудні. Молодші класи в основному залишаються відкритими, за деякими винятками.

Уряд також продовжив заборону на продаж алкоголю вечорами ще на два тижні і заявив, що пасажири приміських поїздів повинні продовжувати носити маски для обличчя в громадському транспорті в години пік навесні.

Швеція скептично ставилася до використання масок для обличчя, не рекомендуючи їх носити до кінця грудня.

У середу в Швеції було зареєстровано 4702 нових випадки захворювання, що значно менше від денного піка в кінці грудня.