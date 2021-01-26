98-річна італійка, прибираючи вдома, випадково знайшла облігацію на 475 тисяч євро

Майже 98-річна мешканка Риму випадково знайшла вдома дохідну поштову облігацію свого чоловіка, за яким зараз може отримати 475 тисяч євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Пані Нонна Марія у листопаді змушена була сидіти вдома у повній ізоляції після того, як у неї підтвердили коронавірус. Вона почувалась не надто зле і, щоб використати цей час на щось корисне, вирішила влаштувати генеральне прибирання у великій квартирі та навести лад у старих речах.

Невдовзі перед Різдвом вона добралася до старої швейної машинки і несподівано виявила у ній облігацію на 50 мільйонів лір, видану 13 січня 1986 Поштою Італії.

Облігацію свого часу придбав вже покійний чоловік, відставний офіцер армії, який у той час спробував інвестувати свої гроші - і заховав у надійне місце. Схоже, пані Марія до певного часу знала про існування цінних паперів, але згодом зовсім забула про нього.

Разом з відсотками, що "набігли" за ці роки за тодішніми ставками, тепер за облігацією можна отримати фантастичну суму - 475 тисяч євро.

"Не завжди лихо закінчується погано. Ця пані перемогла коронавірус у своєму поважному віці і стала заможною", - коментує Луїджі де Россі, президент асоціації Giustitalia, що займається захистом прав споживачів.

Історія набула додаткового розголосу, коли пані Марія разом з родичами прийшла з’ясовувати, як можливо отримати свої гроші: з’ясувалося, що їхні розрахунки відрізняються від розрахунків пошти. Там вважають, що за облігацією належить виплатити понад 200 тисяч євро - оскільки відсоткові ставки з роками змінювалися.

Тепер триває судова тяганина з приводу того, які ж ставки будуть використовуватися для розрахунку - ті, що змінювалися з роками, чи ті, що були зазначені на звороті облігації. Рішення у справі очікується у березні.