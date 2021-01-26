У Франкфурті в районі вокзалу чоловік з ножем поранив кількох людей
Вівторок, 26 січня 2021, 13:12
У Франкфурті-на-Майні у вівторок вранці невідомий з ножем поранив кількох людей у районі головного залізничного вокзалу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.
Повідомляється, що надзвичайна подія сталася о 9 годині ранку. Нападника вже затримано.
"В ході операції нам вдалося затримати людину", - розповів виданню представник поліції.
Скільки людей постраждало і наскільки серйозні травми, поки неясно.
Також не відомий мотив нападу. Поліція оточила район нападу. На місце прибули пожежники та рятувальники.
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