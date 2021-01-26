Во Франкфурте в районе вокзала мужчина с ножом ранил несколько человек
Вторник, 26 января 2021, 13:12
Во Франкфурте-на-Майне во вторник утром неизвестный с ножом ранил несколько человек в районе главного железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.
Сообщается, что ЧП произошло около 9:00. Нападавший уже задержан.
"В ходе операции нам удалось задержать мужчину", - рассказал представитель полиции.
Сколько людей пострадало и насколько серьезны травмы, пока неясно.
Также неизвестен мотив нападения. Полиция оцепила район нападения. На место прибыли пожарные и спасатели.
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