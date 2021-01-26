Во Франкфурте в районе вокзала мужчина с ножом ранил несколько человек

Во Франкфурте-на-Майне во вторник утром неизвестный с ножом ранил несколько человек в районе главного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

Сообщается, что ЧП произошло около 9:00. Нападавший уже задержан.

"В ходе операции нам удалось задержать мужчину", - рассказал представитель полиции.

Сколько людей пострадало и насколько серьезны травмы, пока неясно.

Также неизвестен мотив нападения. Полиция оцепила район нападения. На место прибыли пожарные и спасатели.