Експрем'єру Румунії висунули звинувачення в хабарництві

Прокуратура Румунії висунула звинувачення у хабарництві колишньому прем'єр-міністру Келіну Попеску-Терічану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

За даними слідчих, Попеску-Терічану в 2007-2008 роках отримав за послуги політичного консультування суму в 800 тис. доларів від австрійської компанії. В обмін на це він нібито зробив так, щоб ряд урядових рішень було прийнято на користь компанії.

Експрем’єр всі звинувачення заперечує.

Прокуратура мала намір почати розслідування проти Попеску-Терічану в 2019 році, коли він був спікером сенату. Однак законодавці відмовилися зняти з нього імунітет.

Тепер прокурори оголосили, що з'явилися нові додаткові докази.

Політик, який безуспішно балотувався на пост президента і мера Бухареста в 2019 і 2020 роках відповідно, також не зміг подолати мінімально необхідний поріг своєї партії на грудневих парламентських виборах.

Келін Попеску-Терічану займав посаду прем'єр-міністра Румунії з 2004 по 2008 роки.