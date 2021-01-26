Экс-премьеру Румынии выдвинули обвинения во взяточничестве

Прокуратура Румынии предъявила обвинение во взяточничестве бывшему премьер-министру Келину Попеску-Тэричану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

По данным следователей, Попеску-Тэричану в 2007-2008 годах получил за услуги политического консультирования сумму в 800 тыс. Долларов от австрийской компании. В обмен на это он якобы сделал так, чтобы ряд правительственных решений было принято в пользу компании.

Экс-премьер все обвинения отрицает.

Прокуратура намеревалась начать расследование против Попеску-Тэричану в 2019 году, когда он был спикером сената. Однако законодатели отказались снять с него иммунитет.

Теперь прокуроры объявили, что появились новые дополнительные доказательства.

Политик, который безуспешно баллотировался на пост президента и мэра Бухареста в 2019 и 2020 годах соответственно, также не смог преодолеть минимально необходимый порог своей партии на декабрьских парламентских выборах.

Келин Попеску-Тэричану занимал пост премьер-министра Румынии с 2004 по 2008 годы.