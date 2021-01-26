Болгарія продовжила епідемічну надзвичайну ситуацію до кінця квітня

Уряд Болгарії заявив у вівторок, що вирішив продовжити режим епідемічної надзвичайної ситуації, введений через пандемію COVID-19, до кінця квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Міністру охорони здоров'я Болгарії також було доручено скласти графік для поступового послаблення чинних обмежень.

З лютого в країні знову відкриються школи, спортзали, спортивні зали та торгові центри.

Уряд розглядає два варіанти відновлення роботи ресторанів, барів та нічних клубів - або в лютому при 50% потужності, або з 1 березня.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії заявило у вівторок, що за останні 24 години було підтверджено 722 нові випадки коронавірусу. На сьогодні Болгарія підтвердила 215 589 випадків, з яких 26 582 все ще активні.