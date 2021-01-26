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Болгария продолжила эпидемическую чрезвычайную ситуацию до конца апреля

Вторник, 26 января 2021, 18:24

Правительство Болгарии заявило во вторник, что решило продлить режим эпидемической чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии COVID-19 до конца апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Министру здравоохранения Болгарии также было поручено составить график для постепенного ослабления действующих ограничений.

С февраля в стране вновь откроются школы, спортзалы, спортивные залы и торговые центры.

Правительство рассматривает два варианта восстановления работы ресторанов, баров и ночных клубов - либо в феврале при 50% мощности, или с 1 марта.

Министерство здравоохранения Болгарии заявило во вторник, что за последние 24 часа было подтверждено 722 новых случая коронавируса. Сегодня Болгария подтвердила 215589 случаев, из которых 26 582 все еще активны.

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