Болгария продолжила эпидемическую чрезвычайную ситуацию до конца апреля

Правительство Болгарии заявило во вторник, что решило продлить режим эпидемической чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии COVID-19 до конца апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Министру здравоохранения Болгарии также было поручено составить график для постепенного ослабления действующих ограничений.

С февраля в стране вновь откроются школы, спортзалы, спортивные залы и торговые центры.

Правительство рассматривает два варианта восстановления работы ресторанов, баров и ночных клубов - либо в феврале при 50% мощности, или с 1 марта.

Министерство здравоохранения Болгарии заявило во вторник, что за последние 24 часа было подтверждено 722 новых случая коронавируса. Сегодня Болгария подтвердила 215589 случаев, из которых 26 582 все еще активны.