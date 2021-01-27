Байден та Путін майже домовилися продовжити дію ядерного договору

Президент США Джо Байден та президент РФ Владімір Путін майже домовилися продовжити дію Договору про стратегічне наступальне озброєння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на комюніке, оприлюдненими пресслужбами президентів після телефонної розмови.

У Кремлі заявили, що фактично згоди вже досягнуто.

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"Президенти висловили задоволення у зв’язку зі здійсненим сьогодні обміном дипломатичними нотами про досягнення згоди про продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння. Найближчими днями сторони закінчать усі необхідні процедури, що забезпечують подальш функціонування цього важливого міжнародно-правового механізму для взаємного обмеження ракетно-ядерних арсеналів", - повідомляє пресслужба Путіна.

У Білому домі зазначають, що процес буде остаточно завершений у найближчий тиждень.

"Вони (президенти) обговорили прагнення обох країн продовжити дію нового START на 5 років, домовившись про термінову роботу задля завершення процедур для продовження договору до 5 лютого. Вони також домовилися про дискусії щодо стратегічної стабільності стосовно діапазону контролю озброєнь та пов’язаних з цим безпекових питань", - повідомляє пресслужба Білого дому.

Нагадаємо, адміністрація Байдена пропонує Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існує, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

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