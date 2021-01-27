Байден и Путин почти договорились продлить действие ядерного договора

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин почти договорились о продлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике, опубликованным пресс-службами президентов после телефонного разговора.

В Кремле заявили, что фактически согласия уже достигнуто.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - сообщает пресс-служба Путина.

В Белом доме отмечают, что процесс будет окончательно завершен в ближайшее время.

"Они (президенты) обсудили стремление обеих стран продолжить действие нового START на 5 лет, договорившись о срочной работе для завершения процедур для продления договора до 5 февраля. Они также договорились начать обсуждение стратегической стабильности, касающееся диапазона контроля вооружений и связанных с этим вопросов безопасности", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Напомним, администрация Байдена предлагает России пятилетнее продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, что ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Подписанный на 10 лет договор СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может быть продлен еще на пять лет при условии доброй воли каждого из подписантов.

Возможность продления договора существует, поскольку еще в декабре 2019 года Москва выразила намерение продлить новый СНВ на пять лет без каких-либо предварительных условий.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

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