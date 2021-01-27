У Сенаті США відхилили ініціативу про неконституційність імпічменту Трампа
Сенат США відхилив ініціативу, якою пропонувалося визнати оголошення імпічменту колишньому президенту Дональду Трампу неконституційним.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS News.
У вівторок сенатори склали присягу для майбутнього суду щодо імпічменту президента Дональда Трампа за підбурення до повстання, який має розпочатися через два тижні.
При цьому Сенат відхилив ініціативу, внесену сенатором-республіканцем Рендом Полом, якою він поставив під питання конституційність такого суду щодо колишнього президента.
Водночас, лише п’ять республіканців приєдналися до демократів у цьому рішенні. Це попередньо вказує, що у Сенаті навряд чи знайдеться 17 голосів від республіканців, необхідних для засудження Дональда Трампа.
Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні від 8 лютого.
Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.
Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.
Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.
Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.
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