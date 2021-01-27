В Сенате США отклонили инициативу о неконституционности импичмента Трампу

Сенат США отклонил инициативу, которой предлагалось признать процедуру импичмента в отношении бывшего президента Дональда Трампа неконституционной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS News.

Во вторник сенаторы приняли присягу для будущего суда по импичменту президента Дональда Трампа за подстрекательство к восстанию, который должен начаться через две недели.

При этом Сенат отклонил инициативу, внесенную сенатором-республиканцем Рэндом Полом, которой он поставил под вопрос конституционность такого суда в отношении бывшего президента.

В то же время, только пять республиканцев присоединились к демократам в этом решении. Это предварительно указывает, что в Сенате вряд ли найдется 17 голосов от республиканцев, необходимых для осуждения Дональда Трампа.

Суд по импичменту должен начаться на неделе с 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

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