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Єврокомісія закликала протидіяти антисемітизму, який процвітає з конспірологією в соцмережах

Середа, 27 січня 2021, 10:55

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у міжнародний день пам’яті жертв Голокосту закликала протидіяти антисемітизму, який набирає обертів з поширенням конспірологічних теорій у соцмережах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву глави Єврокомісії.

"Я занепокоєна тим, що знову бачу прояви ненависті до євреїв у Європі та поза її межами. Пандемія сприяла поширенню конспірологічних теорій та дезінформації, які часто розповсюджують антисемітські наративи. Ми стаємо свідками тривожних тенденцій з викривлення та заперечення Голокосту", - заявила фон дер Ляєн.

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Вона відзначила, що з поширенням конспірологічних міфів у соціальних мережах "ми повинні навчати наше молоде покоління протидіяти антисемітизму".

"Поширення дезінформації вимагає від представників влади, соціальних платформ і їх користувачів спільних зусиль задля запобігання спотворенню історичних фактів – як онлайн, так і в реальному житті. 

Факти мають значення. Історія важлива. Ми сповнені рішучості виграти цей бій", - наголосила глава Єврокомісії.

Вона підкреслила, що невдовзі Європейська комісія представить стратегію підтримки євреїв у Європі та боротьби проти антисемітизму.

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Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія
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