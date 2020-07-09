Берлін вирішив дати "расистській станції" ім’я композитора РФ, а той виявився антисемітом

У Берліні виникла патова ситуація навколо переіменування станції метро під назвою "Вулиця маврів", якій вирішили дати ім'я російського композитора Михайла Глінки.

Про це йдеться в публікації BBC, пише "Європейська правда".

Маври - застарілий термін для назви жителів Північної Африки. Після тривалих дебатів про дискримінаційний і расистський характер такої назви станції берлінська транспортна компанія BVG вирішила її переіменувати.

Але коли компанія заявила, що станцію переіменують на честь російського композитора Глінки, її вибір був висміяний і розкритикований.

Михайло Глінка неодноразово приїжджав, жив, навчався і помер в Берліні. Вулиця, названа на його честь, розташована поруч зі станцією метро "Вулиця маврів" - цим і мотивували доцільність переіменування.

Проте з'ясувалось, що Глінка мав антисемітські погляди. Німецькі ЗМІ опублікували низку матеріалів про нього, підкресливши, що він був націоналістом і антисемітом.

Опера "Князь Холмський", до якої Глінка писав музику, розповідає про "змову євреїв". Глінка також використовував антисемітські образи щодо композитора Антона Рубінштейна.

Тепер берлінська BVG заявляє, що рішення про перейменування ще не прийняте, і присвоєння імені Глінки станції - лише один з можливих варіантів. За інформацією ЗМІ, переіменування станції може затягнутись на роки.