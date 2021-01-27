Макрон обговорює зі своїми міністрами введення третього локдауну

Президент Франції Еммануель Макрон зустрічається зі своїми міністрами у середу вранці, щоб обговорити важке рішення про те, чи запроваджувати третій локдаун.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

У середу вранці відбувається засідання Ради оборони - групи ключових міністрів, які вирішують, які коронавірусні обмеження вводити.

Спекуляції щодо третього локдауну вирують у Франції відтоді, як Journal du Dimanche, газета, яку уряд часто використовує для представлення нової політики або ідей, опублікувала передовицю про неминучість нового локдауну.

Глава консультативної наукової ради Франції Жан-Франсуа Дельфрессі також виступив по телебаченню, сказавши, що третій локдаун, вірогідно, знадобиться, і що цей тиждень - ключовий для прийняття рішень.

Потенційне запровадження нового локдауну пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу і його нового штаму з ПАР.