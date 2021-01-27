У Сербії заявляють про третє місце у Європі за темпами вакцинації

Сербія за кількістю провакцинованих громадян відносно кількості населення - лідер серед балканських країн та на третьому місці у Європі загалом.

Про це повідомляє сербське РТС з посиланням на урядові дані. Втім, не уточнюється, яке саме відомство їх наводить та на основі яких джерел формується порівняння з іншими країнами.

У Сербії, населення якої складає близько 7 млн осіб, вакцину отримали вже більше 47 осіб на мільйон населення.

Згідно з наведеними даними, з таким показником вона - на третьому місці у Європі, трохи поступаючись Мальті. Абсолютним лідером є Велика Британія, де вакцину отримали більше 100 осіб на мільйон населення.

На наступних за Сербією позиціях - Словенія, Румунія, Хорватія та Угорщина.

Нагадаємо, Сербія розпочала вакцинацію ще 24 грудня - третьою у Європі після Британії та Швейцарії. Країна використовує вакцини Pfizer/BioNTech, китайську Sinofarm та російську "Спутник V".

Президент Александар Вучич заявив, що Сербія домовилася вже про 6,5 млн доз, але є проблеми з темпами постачання.

За його словами, днями країна отримала 11 700 доз вакцини Pfizer, та очікує ще 25 тисяч доз російської вакцини найближчими днями.

За останню добу в країні підтвердили 2080 нових заражень коронавірусом та 19 смертей. У лікарнях перебувають близько 4380 пацієнтів.

Щоденний приріст заражень помітно знизився, порівняно з піковими показниками в кінці листопада та на початку грудня, коли реєстрували понад 7 тисяч випадків.