В Сербии заявляют о третьем месте в Европе по темпам вакцинации

Сербия по количеству провакцинированных граждан относительно количества населения - лидер среди балканских стран и на третьем месте в Европе в целом.

Об этом сообщает сербское издание РТС со ссылкой на правительственные данные. Впрочем, не уточняется, какое именно ведомство их приводит и на основе каких источников формируется сравнение с другими странами.

В Сербии, население которой составляет около 7 млн ​​человек, вакцину получили уже более 47 человек на миллион населения.

Согласно приведенным данным, с таким показателем она - на третьем месте в Европе, немного уступая Мальте. Абсолютным лидером является Великобритания, где вакцину получили более 100 человек на миллион населения.

На следующих за Сербией позициях - Словения, Румыния, Хорватия и Венгрия.

Напомним, Сербия начала вакцинацию еще 24 декабря - третьей в Европе после Великобритании и Швейцарии. Страна использует вакцины Pfizer/BioNTech, китайскую Sinofarm и российскую "Спутник V".

Президент Вучич заявил, что Сербия договорилась уже о 6,5 млн доз, но есть проблемы с темпами поставки.

По его словам, на днях страна получила 11 700 доз вакцины Pfizer и ожидает еще 25 000 доз российской вакцины в ближайшие дни.

За последние сутки в стране подтвердили 2080 новых случаев заражения коронавирусом и 19 смертей. В больницах находятся около 4380 пациентов.

Ежедневный прирост заражений заметно снизился по сравнению с пиковыми показателями в конце ноября и в начале декабря, когда регистрировали более 7000 случаев.