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Накладений на мерію Парижа штраф за завелику кількість жінок на керівних посадах скасували

Середа, 27 січня 2021, 13:30

У Франції міністр державної служби Амелі де Моншален оголосила про скасування адміністративного штрафу в розмірі 90 000 євро, накладеного на мерію Парижа за призначення занадто великої кількості жінок на керівні посади в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Міністр заявила меру Парижа Анн Ідальго, що "цей штраф не підлягає сплаті" і закликала її "спрямувати ці кошти на підтримку цієї позитивної динаміки".

Анн Ідальго прибула близько 8.15 ранку до штаб-квартири міністерства в Парижі у супроводі кількох жінок, призначених нею ж.

"Якщо не буде волюнтаризму та непохитної рішучості, ми не зможемо пробити цю скляну стелю", - сказала вона.

"Нам потрібно надати набагато більше можливостей жінкам отримати доступ до відповідальних посад", - додала мер.

У грудні мерію Парижа оштрафували на 90 000 євро за призначення на нові посади 11 жінок і 5 чоловіків на посади директорів та заступників директора у 2018 році. Це нібито суперечило зобов'язанню, яке діяло в 2018 році , поважати мінімальну квоту в 40% представників кожної статі, щоб забезпечити збалансовану представництво жінок і чоловіків, пояснило тоді міністерство державної служби.

Повідомлення про штраф було з подивом сприйняте у Франції. Амелі де Моншален визнала, що цей захід абсурдний і що "справа жінок заслуговує на краще".

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